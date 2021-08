Gli Americani e il gelato italiano

Il Made in Italy in New York trova sicuramente un terreno fertile. I Newyorkesi stanno apprezzando il gusto di un prodotto artigianale a svantaggio di quello industriale. La nuova mania si chiama “gelato” che negli ultimi tempi ha riscosso molta attenzione e soprattutto è sempre più apprezzato dai palati d'oltreoceano.









Un esempio è “Venchi”, il quale dopo aver aperto un flagship store a Union Square e un secondo punto vendita a Columbus Circle, sta per aprire un terzo negozio nell'West Village ed entro la fine dell'anno ce ne sarà un quarto nell'Upper West Side. I responsabili hanno raccontato che in una giornata d'estate riescono a vendere anche mille coni e coppette al giorno. Il prodotto è molto diverso dal “classico” Ice Cream a stelle e strisce, ingredienti naturali meno zuccheri, meno grassi ma soprattutto sono prodotti industriali. Ai gusti tradizionali non mancano quelli creativi e inusuali, alla gelateria “L'albero dei Gelati con punto vendita a Brooklyn trasformano in gelato i prodotti della terra e allora in vetrina è possibile trovare: asparagi, pomodori, spinaci, formaggio e tanti altri. La gelateria Sant'Abroeus si mangia il gelato in coppetta seduti all'aperto, un modo assolutamente nuovo per gli americani di gustare il gelato.