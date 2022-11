CURIOSITÀ Gli cade un dente nella turca, ma è solo l'inizio dell'incubo Rimane bloccato con un braccio nel bagno della discoteca, liberato dopo 4 ore

Gli cade un dente nella turca, ma è solo l'inizio dell'incubo.

Mel Brooks questa volta non c'entra, nella surreale ma incredibilmente vera vicenda che ha visto come protagonista un peruviano di 46 anni. Una bella serata in discoteca che si trsforma in un incubo durato 4 ore. Il locale si trova a Torino e il peruviano, del quale non sono state rese note le generalità, si reca nei bagni del locale, ma viene colto di sorpresa dalla caduta di un suo dente nel buco della turca.

Non si perde d'animo e veloce infila l'intero braccio, dalla mano fino all'ascella, all'interno del buco del sanitario, nel tentativo di recuperare il dente. Prova a cercare, ma nulla...è solo l'inizio! Nel tentativo di cambiare, forse posizione, tenta di estrarre il braccio ma si rende conto da subito di essere rimasto incastrato nella turca e, cosa ancor più inquitante, di non aver possibilità di uscirne da solo. Allertato il personale del locale,vengono chiamati i vigili del fuoco che arrivati sul posto, cominciano a lavorare per liberare il peruviano dalla sua improbabile trappola.

I pompieri sono stati impegnati ore in un complesso e laborioso intervento insieme ai sanitari della Croce Reale di Venaria, in condizioni, oltretutto, di estremo disagio. Alla fine per arrivare ad un risultato, come si dice: "a mali estremi, estremi rimedi", così, per liberarlo hanno dovuto letteralmente distruggere il bagno. Per il peruviano, dopo un passaggio all'ospedale Giovanni Bosco per accertamenti: si sospetta la rottura del polso, la discoteca probabilmente gli addebiterà il sanitario che dovrà essere sostituito.

E non è tutto... le ceramiche diventeranno due, dal momento che che non essendo stato trovato il dente, il dentista dovrà metterne uno nuovo!!









