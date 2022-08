SPORT «Gli eroi vanno e vengono, ma le leggende sono per sempre» Una scultura del grande Kobe Bryant e di sua figlia Gianna “Gigi” Bryant è stata collocata nel luogo dove persero la vita

«Gli eroi vanno e vengono, ma le leggende sono per sempre».

Le colline di Calabasas, 26 gennaio del 2020 il mondo del basket perde una leggenda. Sul luogo dello schianto dove persero la vita i nove occupanti dell'elicottero, tra i quali appunto Kobe Bryant e insieme a lui la figlia "Gigi” Bryant, oggi c'è una statua opera dello scultore, "Dan Medina" che riproduce il campione proprio insieme alla figlia.

La statua in bronzo, dal peso di 73 chili, sul suo piedistallo porta incisi i nomi di tutte e nove le vittime dell'incidente. Inoltre ai nomi compare anche una citazione cara a Bryant: «Gli eroi vanno e vengono, ma le leggende sono per sempre». E Kobe leggenda lo era senza meno, cinque volte campione NBA nelle sue 20 stagioni con i Los Angeles Lakers, ha giocato giovanissimo anche in Italia, paese che gli è rimasto nel cuore per sempre.





Parlava correttamente l'italiano, lingua che in campo nel NBA gli serviva per mandare aff... arbitri e avversari, ma sempre con il sorriso. Lo stesso che sicuramente aveva quel 26 gennaio mentre in elicottero, per evitare il traffico, stava portando sua figlia Gianna, allora tredicenne, a giocare una partita di basket.









