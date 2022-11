CURIOSITÀ Gli eterni indecisi: come imparare a osare Ascolta il Reloaded!

Gli eterni indecisi: come imparare a osare.

Come mi vesto oggi? Vacanze al mare o in montagna? Quale facoltà scelgo? Giurisprudenza o Lettere? Università o lavoro? Posto fisso o provo a realizzarmi professionalmente in ciò che mi appassiona? Dalle scelte più semplici a quelle più complesse, l'eterno indeciso rimugina sempre fino ad arrivare ad evitare di prendere decisioni. Come imparare ad osare di più? Ascolta tutto nel nostro podcast!

