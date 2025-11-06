Gli inquilini della stazione spaziale

Da 25 anni la Stazione Spaziale Internazionale è la casa degli esseri umani fra le stelle e nella sua storia ha visto arrivare i pionieri incaricati di costruirla e ampliarla e poi i privati.

I suoi primi tre inquilini sono arrivati a il 2 novembre 2000 per una missione di 136 giorni e da allora la presenza umana a bordo è stata ininterrotta, con 266 astronauti di 20 Paesi che finora l'hanno visitata.

Fin dall'inizio, inoltre, la Iss è stata un luogo di cooperazione, dove equipaggi di Stati Uniti e Russia hanno continuato a lavorare insieme, indipendentemente dalle tensioni fra i loro Paesi sulla Terra.

Oggi continuano a collaborare, così come fanno gli altri partner della Iss: Europa, Canada e Giappone.

L''americano William Shepherd e i cosmonauti Yurj Guidzenko e Sergei Krikalov sono stati i primi ad arrivare a bordo, dove hanno lavorato per oltre quattro mesi.

Allora la Stazione Spaziale era lunga 48 metri, con una massa di 60 tonnellate e con un volume interno di 264 metri cubi. Oggi è lunga circa 73 metri, con una massa di 450 tonnellate e un volume abitabile di oltre 1.000 metri cubi.







