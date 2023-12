NEW PLAY Gli "Occhi Lucidi" di Ultimo Insieme al nuovo singolo, l'annuncio della ripartenza del suo tour dai numeri da record, previsto per il prossimo Giugno 2024

Gli "Occhi Lucidi" di Ultimo.

Mancano 7 mesi al ritorno live previsto per la prossima estate, ma già annunciato, che porterà Ultimo a proseguire il tour da record "ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA...”.

Dieci date tra cui una doppietta al Maradona di Napoli, all’Olimpico di Torino e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta nella capitale romana, la cui prima tappa è già sold out.

Intanto però, arriva un nuovo singolo, “Occhi Lucidi", firmato ovviamente da lui, il cui tema principale, è ancora una volta l'amore ed il modo in cui questo stesso sentimento ci renda vulnerabili: “Siamo fatti tutti un po’ così: occhi forti e cuori fragili”.

Niccolò racconta infatti, a modo suo, la sensazione di smarrimento, non sempre facile da palesare, che ci accomuna un po' tutti in un presente dalle troppe domande e dalle poche risposte.

In questo limbo di attese e di non detti, correre con l’immaginazione alle cose per cui vale la pena emozionarsi sembra essere l’unica strada per guardare al futuro con occhi nuovi e tenere viva la voglia di stupirsi ancora.













