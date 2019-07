Gli oggetti da non lasciare mai in auto

Il caldo in questi giorni sta toccando dei livelli davvero da record e quello che si accumula in auto è pazzesco. Purtroppo abbiamo la cattiva abitudine di lasciare degli oggetti incustoditi in macchina oppure capita spesso di dimenticarli.

Ne abbiamo già parlato, ma vorrei tornare sull'argomento. Sappiamo ovviamente che tablet, smartphone o qualsiasi altro dispositivo elettronico può subire dei danni irreparabili che lasciato in auto sotto i raggi del sole, ma non sono gli unici oggetti a cui è necessario prestare attenzione. Tra questi possiamo citare ad esempio le bevande: l’acqua nelle bottigliette d’acqua di plastica può essere pericolosa da bere dopo essere stata lasciata in una macchina calda. Questo perché il materiale plastico surriscaldato rilascia antimonio e bisfenolo che sono altamente dannosi per la nostra salute. Oltre a fungere da lente per il sole, causando anche incendi. Discorso che vale anche oer gli occhiali, naturalmente non per quelli da sole, che però a causa delle elevate temperature, potrebbero deformarsi. Addirittura alcune lattine o bottiglie potrebbero esplodere a causa delle temperature elevate.

Anche le creme solari non andrebbero lasciate in auto perchè Il calore può andare a cambiarne la composizione e l’efficacia dei componenti attivi, così che possa risultare meno protettiva di quanto debba essere, con il rischio di esporre la propria pelle ai forti raggi solari e a pericolose scottature. Alcuni tipi di barattoli e bottigliette in plastica potrebbero addirittura sciogliersi al sole. Altra cosa da non dimenticare quanto tornate dalla spiaggia sono i costumi bagnati. In un ambiente ad alte temperature infatti si possono sviluppare pericolosi batteri, soprattutto se vengono avvolti nei salviettoni. Ultime due cosa a cui fare attenzione: gli accendini e i farmaci. I primi sono pericolosissimi, potrebbero trasformarsi proprio in delle bombe se lasciati sul cruscotto sotto il sole diretto. La plastica di cui sono realizzati potrebbe ammorbidirsi e deformarsi fino a causarne l’esplosione che potrebbe avvenire in qualsiasi momento, anche mentre sei in auto. Infine tutti i medicinali vengono formulati a temperatura ambiente e quindi lasciarli in macchina al caldo può andare ad alterarne la composizione e annullare o diminuire l’efficacia, è necessario prestare sempre la massima attenzione.

Senza dimenticare che oggetti di valore attirano anche curiosi malintenzionati.

Non volevo allarmarvi, ma visto che anche io ho l' "abitudine" di lasciare qualche cosa in auto...appena finito di scrivere, andrò subito a controllare.

Pace e buona vita a tutti