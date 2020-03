MUSICA Gli OneRepublic sono tornati con il nuovo singolo “Didn’t I” Scopri quando uscirà il nuovo album!

Gli OneRepublic sono tornati con il nuovo singolo “Didn’t I”.

E' proprio vero, quando si pensa alla fine di un vecchio amore, ritornano alla mente i ricordi del passato e dei momenti condivisi. Questo il tema portante di “Didn’t I”, il nuovo singolo degli OneRepublic, un tema in cui tutti si possono ritrovare e che abbiamo ascoltato anche in altri brani, con l'unica differenza che qui Ryan canta qualcosa che lo riguarda personalmente.

L'ispirazione infatti arriva dal divorzio dei suoi genitori e di alcuni amici, ne racconta le emozioni anche nel video ufficiale che vede tutti i componenti della band suonare all'interno della casa e Ryan spostarsi nei diversi ambienti.

Un singolo che anticipa "Human", album in uscita a maggio e che conterrà anche “Rescue Me”, “Somebody To Love” e “Wanted”. E' in programma anche il tour che vedrà gli OneRepublic far tappa in Italia il 29 ottobre a Padova e il 30 a Milano.

Nell’attesa godetevi l’ascolto del nuovo singolo “Didn’t I” qui





