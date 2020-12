Gli operatori sanitari finiscono sulle monete da due euro

Saranno in circolazione dal prossimo 2021 le nuove monete da due Euro con dedicate agli "operatori Sanitari", gli eroi impegnati quotidianamente contro il Covid-19. E troppi di loro hanno perso la vita nella guerra contro questo maledetto virus. Per questi e altri motivi la zecca di stato italiana ha deciso di mettere in circolazione tre milioni di monete dal prossimo anno, delle monete da 2 Euro che raffigurano proprio gli operatori sanitari. Una sorta di riconoscimento e ringraziamento per tutto quello fatto e che stanno ancora facendo per contrastare questa pandemia, sempre in prima linea spesso anche con protezioni non adeguate. I "caduti" tra le fila dei medici sono 263 ma l'immagine che più è rimasta nell'immaginario collettivo è senz'altro quella dell'infermiera che dorme esausta riversa sulla tastiera del computer ancora con la mascherina davanti alla bocca e il camice, segno del turno massacrante appena terminato. La scelta del taglio da dare alla moneta, due Euro, è anche dettata dal fatto che è quello preferito dai collezionisti.









Saranno raffigurati due operatori, un uomo e una donna nell'atto di consultare una cartella clinica con lo stetoscopio ancora a tracolla. Sopra le due figure campeggerà la scritta "Grazie", il tutto impreziosito da una grande croce ed un cuore. Le stesse monete arriveranno anche dalla Francia, che ha anch'essa voluto far sentire la sua vicinanza alla categoria con il loro "Merci". Certo non sarà una moneta a ripagare coraggio e dedizione al lavoro di questi professionisti, ma è un piccolo segno dell'enorme stima e gratitudine che nutriamo tutti per loro e per quello che fanno....