Gli ortaggi della Regina.

In un momento di difficoltà economiche anche la Corona si riorganizza e differenzia le proprie entrate.





La Regina Elisabetta spinta dal principe Carlo ha dato disposizione di aprire un Gift Shop in cui mettere in vendita la produzione dell'orto del castello di Balmoral. Le coltivazioni erano seguite personalmente all'amato consorte della Regina il Principe Filippo. L’orto del castello di Balmoral era infatti un suo progetto e per anni Filippo lo ha curato ed ha anche creato un giardino acquatico, un bosco fatto di querce e anche un viale per farsi passeggiate in solitaria. Da qualche giorno le verdure biodinamiche prodotte sono in vendita in uno shop dedicato, oltre alla spesa sarà possibile visitare i giardino e parte del castello riaperti dopo le restrizioni della pandemia. Si potrà anche prendere un tè con un dolce scozzese e nel gift shop con soli 10 sterline, circa 12 euro si potrà acquistare una selezione di verdure e ortaggi coltivati in modo biodinamico. Tra gli ortaggi ci sono patate Royal, mele, zucche e barbabietole. Il castello resterà aperto fino alla prima settimana di novembre, poi chiuderà e riaprirà ad aprile 2022



