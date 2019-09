E con questa siamo alla quinta edizione dei " The Game Awards" ovvero gli "Oscar" dei videogiochi. E' l’evento in streaming che sancisce i migliori videogame usciti nella stagione, lo stesso che lo scorso anno aveva visto trionfare il maestoso God of War del team Santa Monica Studios. La data di questa edizione 2019 è quella di Giovedì 12 Dicembre e promette di essere davvero speciale. Nel corso degli anni questa manifestazione ha assunto via via sempre più importanza fino ad essere considerata uno dei grossi appuntamenti videoludici al pari della "Gamescom" dove oltre alla consegna di quelli che sono ormai considerati gli Oscar dei videogiochi, vengono svelati anche diversi titoli.

Nella scorsa edizione si era ssistito al eveal di un nuovo Dragon Age della BioWare, Marvel Ultimate Alliance 3 per Nintendo Switch e non ultimo "Mortal Kombat 11" . Molto fermento ruota attorno alle nomination di questo 2019, " i videogiochi ci fanno sentire vivi” sono le parole di "Geoff Keighley",giornalista canadese di videogiochi e presentatore televisivo nonché presentatore dell'evento.

Sul palco della 5a edizione degli "Game Awards" si alterneranno "quei team di visionari che saranno accuratamente selezionati proprio per mostrare ai giocatori i loro nuovi progetti".