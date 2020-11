Gli scherzi telefonici a Trump

Non si arrende Donald Trump, dopo aver perso le elezioni per la presidenza, ha deciso di avviare una vera e propria battaglia legale per dimostrare la tesi secondo cui la sua sconfitta sarebbe dovuta a dei brogli elettorali.

Per provare quanto sostiene, mentre vanno avanti le operazioni del nuovo conteggio dei voti, Trump e il suo team hanno istituito un numero verde per tutti i cittadini che sostengono la sua teoria insieme alla possibilità di farne denuncia.

Un'idea che a quanto pare si è rivelata poco felice, in quanto nel giro di poche ore la linea è stata presa d'assalto da una miriade di scherzi telefonici. Divertente leggerne alcuni: “Buon giorno, volevo votare Trump, ma me lo hanno impedito perché ero nudo” oppure “Sono un elettore di Trump e ho mangiato la scheda”.

A difenderlo, uno dei suoi figli, Eric Trump, che su Twitter ha attaccato il comitato democratico accusandolo di aver creato tutto questo ad hoc, con migliaia di messaggi spam, proprio per impedire l'invio delle denunce.

Ora, c'è chi sostiene che tra poche ore questo servizio verrà chiuso.