CURIOSITÀ Gli scongiuri da sapere per il fine anno Tutti concordi su questo 2020 al grido "meno male che è finito", ecco come salutarlo

Anche i più scettici e i meno scaramantici, quest'anno sono uniti più che mai sull'augurio che il 2021sia migliore e certamente si scateneranno sui social. Ma anche nel resto del mondo, In tanti paesi, ci sono rituali che accompagnano la fine del vecchio e l’arrivo del nuovo anno, ma crediamo che mai come questa volta saranno svolti alla lettera dopo un anno da dimenticare come è stato appunto il 2020.Propiziatori: Turchia: il giorno di Capodanno si chiama Yılbaşı e l’usanza vuole che vengano aperti tutti i rubinetti di casa. La simbologia dell' acqua corrente è richiamo alla benedizione e buona fortuna per il nuovo anno. Argentina: la sera del 31 dicembre vann strappati e ridotti a coriandoli vecchi documenti di carta, che vanno poi lanciati fuori dalla finestra. È un rito simbolico propiziatorionel quale ci si libera di tutto ciò che si è rivelato inutile e dannoso nel corso dell'anno che stanno salutando. Danimarca: lanciare vecchi piatti e bicchieri contro la propria porta di casa,questo risale ad un’antica usanza popolare nella quale l'augurio era quello di “rompere i problemi" del vecchio anno. Portogallo: prendere una qualsiasi pentola o padella e trasformarla, con la fantasia, in un tamburo, su cui battono posate o cucchiai di legno, questa volta realmente, sperando che il cas... forte rumore possa allontanare la negatività del vecchio anno. Irlanda: si usa bussa sui muri di casa con delle pagnotte. Cile e Giappone: si pulisce a fondo la casa così facendo si purificano gli ambienti e si eliminano le energie negative. Legati al cibo: Grecia: Una cipolla appesa sull’uscio di casa indica speranza di di rinascita per l’anno nuovo.







Poi dentro casa si rompe un melograno per terra: il numero di chicchi fuoriusciti che si sparge sul pavimento indica la fortuna che riserverà il nuovo anno. Repubblica Ceca: Questa volta bisogna tagliare una mela in due parti, e se al centro appare una “Kříž”, “croce”, l'anno nuovo porterà problemi, se invece il disegno che appare è quello di una “stella” “Hvězda”, il nuovo anno sarà fortunato. Svizzera: si considera porta fortuna un gelato lasciato cadere sul pavimento. sul pavimento. Focosi: siamo in Inghilterra dove il capodanno si festeggia con giochi di società, alcuni dei quali davvero molto singolari. E tra i più diffusi spicca la sfida a pescare con le mani della frutta secca immersa in un liquore infiammato, quella in cui bisogna saltare all’interno di un cerchio composto da 13 candele rosse senza farne spegnere nemmeno una o mangiare una mela appesa ad un filo senza spegnere la candela inserita nell’altra estremità. In Argentina, allo scoccare della mezzanotte si deve fare un passo avanti con la gamba destra per iniziare l’anno nuovo…con il piede giusto! Infine, quelli legati alla numerologia: Il numero 12 è uno dei numeri più ricorrenti nei festeggiamenti del capodanno, ad esempio in Spagna come in molti paesi del Centro America, Venezuela, Costa Rica la “costumbre”, “tradizione”, vuole che si mangino 12 acini d’uva nei 12 secondi che precedono la mezzanotte, uno per ogni mese dell’anno che sta per arrivare. Filippine: sulle tavole dei cenoni devono invece esserci 12 frutti rotondi, a simboleggiare grandi monete e quindi prosperità. Allfine passiamo da Caracas qui si impone che le campane della cattedrale suonino 12 volte a mezzanotte dell'anno nuovo.

