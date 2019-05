Gli Stones: esce Rock and Roll Circus in versione restaurata

(ANSA) Arriva in versione restaurata 4K Dolby Vision "The Rolling Stones Rock and Roll Circus", disponibile dal 28 giugno in diversi formati audio e video. Le leggendarie performance, girate in due giorni nel dicembre del 1968, vedono - insieme alla formazione originale degli Stones - la partecipazione di The Who, Jethro Tull, Taj Mahal, Marianne Faithfull, il supergruppo The Dirty Mac (John Lennon, Keith Richards, Mitch Mitchell, Eric Clapton) e Yoko Ono.

Sarà pubblicata una speciale Limited Deluxe Edition contenente Bluray+DVD+2CD (per la prima volta in Bluray), oltre ad un libro di 44 pagine con il testo di David Dalton dal titolo The Rolling Stones e le fotografie di Michael Randolf. La musica di The Rolling Stones Rock and Roll Circus è stata arricchita e comprende 28 tracce, restaurate in un nuovo mix HD 192k 24 bit. Fra i bonus, le performance del pianista Julius Katchen, 3 brani di Taj Mahal e le registrazioni inedite dei The Dirty Mac fra cui i classici dei Beatles Revolution e Warmup Jam.