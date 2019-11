NEW PLAY Gli U2 sono tornati! Il nuovo singolo è "Ahimsa"

Gli U2 sono tornati!.

E' stato il viaggio in india ad ispirare una delle band più amate al mondo. Si intitola "Ahimsa" il nuovo singolo degli U2, parola che in sanscrito significa "non violenza". Un modo il loro per dare un contributo nella lotta contro le ingiustizie nel mondo.

Una celebrazione nata grazie alla collaborazione con il celebre compositore A.R. Rahman. Tra l'altro il prossimo 15 dicembre gli U2 saranno proprio in India, a Mumbai, per il loro Joshua Tree Tour. “La lotta contro l'ingiustizia - afferma Bono - è sempre stata molto importante per noi. Siamo stati in qualche modo formati dalle parole di Martin Luther King che era uno studente del Mahatma Gandhi. Martin Luther King disse: L'arco morale dell'universo è lungo ma si piega verso la giustizia... No".

Ascolta qui "Ahimsa", il nuovo singolo degli U2:





