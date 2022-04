CURIOSITÀ Glicine Mania grazie a Bridgerton E' senza dubbio una bellissima pianta ma c'è stata una vera e propria impennata delle vendite negli ultimi tempi e tutto sembra sia legato al costume drama Bridgerton

Glicine Mania grazie a Bridgerton.

E' indubbiamente uno degli arbusti ornamentali più belli e diffusi al mondo e la sua colorazione lilla mette allegria e buonumore. La sua capacità di arrampicarsi su qualsiasi sostegno, poi, così come la sua caratteristica fioritura a grappoli ne fanno una delle piante più affascinanti, ma a quanto pare è bastata una serie Tv perché fosse subito glicine-mania. Del resto sono tantissimi i telespettatori che hanno seguito la prima stagione di Bridgerton.

Bridgerton è il costume drama ambientato nel 1813, prodotto e sceneggiato dall’ americano Chris Van Dusen e che in onda in streaming sulla piattaforma Netflix è già alla seconda stagione. È sul set di questa serie televisiva, infatti, che ci sono glicini a perdita d'occhio, ma anche edere e vasi pieni di fiori colorati. Una meraviglia per gli occhi da chi è supportato anche da un significativo "pollice verde", tanto che la pianta rampicante famosa per le sue fioriture color malva a cascata sta diventando sempre più popolare e secondo la inglese Royal Horticultural Society (RHS) proprio la serie tv sta facendo da traino alla domanda di piante in stile Regency, segnalando un marcato aumento delle ricerche online di glicini e rose rampicanti.



