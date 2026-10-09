Un’esperienza di viaggio da provare in autunno? Quella a bordo del GoldenPass Belle Époque, considerato il treno più bello d’Europa. E’ infatti il momento del foliage e si viaggia in treno per ammirare i panorami di stagione.

Il GoldenPass Belle Époque attraverserà tutta la Svizzera e il biglietto costa poco più di 30 euro. E’ stato definito il treno storico tra i più belli d’Europa e attraversa il cuore della Svizzera, Montreaux, che si affaccia sul Lago di Ginevra, Zweisimmen, nell’Oberland bernese, e tra le varie tappe Gstaad.

Non è un treno come gli altri perché è arredato sul modello dell’Orient Express. Gli interni infatti sono in stile anni ‘30 con dettagli in legno e poltrone come quelle dei normali treni, ma rivestite con un tessuto celeste damascato.

I finestrini invece sono grandi e mostrano il paesaggio a 360 gradi, tra vigneti, chalet, pascoli alpini e le cime delle Alpi. Il viaggio dura circa due ore e parte due volte al giorno.

Mentre il biglietto di seconda è di circa 33 euro, per la prima classe si spendono circa 63 euro. Il viaggio invece è gratis se avete lo Swiss Travel Pass. La prenotazione invece sono 10 euro in più.







