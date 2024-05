CURIOSITÀ Goldrake sta per tornare A 40 anni dalla messa in onda del primo episodio è arrivato il momento di una versione aggiornata

Goldrake sta per tornare.

Si chiamerà Goldrake U, lo potremmo definire di Goldrake il cartone che ci ha appassionato quando guardavamo la tv dei ragazzi all'ora della merenda.

A distanza di 40 anni dalla messa in onda della serie originale, conosciuta in Italia come Ufo Robot Goldrake, e trasmessa sulle nostre tv a partire dal 1978, ora è tempo di una nuova versione aggiornata.

[Banner_Google_ADS][Banner_Google_ADS]

Già nel 2022 era stato siglato un accordo tra Dynamic Planning, società che detiene i diritti delle opere di Go Nagai autore tra gli altri proprio di Goldrake e Mazinga Z, e Manga Productions, società saudita che punta a sviluppare anime, videogiochi e fumetti per le “future generazioni".

L'accordo riguardava proprio lo sfruttamento dei diritti del franchise di Goldrake fuori dal Giappone e negli anni scorsi proprio nella capitale dell'Arabia Saudita, Riyad, era stata inaugurata una colossale statua del robot alta 33 metri, tanto da essere finita nel Guinness dei primati.



Audio Gallery



I più letti della settimana: