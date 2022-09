CURIOSITÀ Google maps diventa sostenibile Anche Google maps collabora attivamente nel darci una mano per risparmiare durante i nostri spostamenti.

Google maps diventa sostenibile.

Anche Google maps collabora attivamente nel darci una mano per risparmiare durante i nostri spostamenti. La strategia è quella di farci di farci diminuire l'impiego del carburante. Il sistema ad ogni nostra richiesta sceglierà per noi percorsi che facciano ridurre le emissioni, di conseguenza proteggere il pianeta, ma anche il conto corrente. Con Google Maps infatti si potranno impostare percorsi ecosostenibili anche in Italia, visto il successo avuto negli Stati Uniti e in Canada.

Probabilmente si impiegherà più tempo per arrivare alla meta, ma avremo contribuito a risparmiare energia e a salvaguardare il pianeta. Secondo gli ultimi dati il trasporto su ruote è responsabile in Europa della maggior parte delle emissioni inquinanti. In Italia i dati raccolti da Google su Maps nel mese di luglio 2022 sull’uso dei mezzi pubblici sarebbe aumentato rispetto all’anno scorso del 55%, si camminerebbe di più a piedi, con un aumento del 33% e in bicicletta del 25%.



