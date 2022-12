CURIOSITÀ, TECNOLOGIA Google sviluppa un'app per tradurre referti medici scritti a mano Ancora in fase di test in India Google sta sviluppando l'intelligenza artificiale per tradurre ricette e referti medici scritti a mano dai medici

A proposito di tecnologia che avanza, Google sta sviluppando un modello di intelligenza artificiale capace di analizzare e comprendere la scrittura manuale, con particolare attenzione alle prescrizioni e ai referti manuali scritti dai medici, utilizzando la fotocamera dello smartphone. Questa nuova funzione è attualmente in fase di test in India. Lo ha annunciato lo stesso colosso di Mountain View in occasione della conferenza annuale per sviluppatori in India.

La nuova tecnologia andrà ad arricchire le funzionalità di Google Lens, offrendo agli utenti un nuovo strumento per "decifrare" le note mediche. Basterà scattare una foto del documento o caricarne una dalla libreria per rilevare e mettere in evidenza i medicinali menzionati. Lens è una funzionalità già presente negli smartphone della serie Pixel e scaricabile sugli altri Android e iPhone nell'app Google che consente di riconoscere gli elementi inquadrati per ottenere informazioni aggiuntive e persino traduzioni in più lingue, in tempo reale.



