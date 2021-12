CURIOSITÀ Google Trends 2021 in Italia e nel mondo Le domande, le persone e i momenti più ricercati

Google Trends 2021 in Italia e nel mondo.

Questo 2021 sta giungendo a conclusione e come ogni anno arrivano i dati delle ricerche su Google. Tra i trends italiani, troviamo sul podio, rispettivamente al primo e secondo posto Serie A ed Europei. Al terzo posto invece Classroom, il servizio che viene utilizzato per la didattica a distanza creato proprio da Google.

Tra le tendenze relative ai personaggi famosi, la quarta parola più ricercata è Raffaella Carrà, che ci ha lasciati il 5 luglio, mentre a maggio l'Italia si è unita per celebrare Franco Battiato.

Successivamente, durante il periodo degli europei, il personaggio sportivo più ricercato in Italia e nel mondo è stato il calciatore danese Christian Eriksen che si è accasciato a terra durante la partita con la Finlandia, a seguito di un problema al cuore.

Nella classifica relativa ai personaggi, alle prime posizioni ritroviamo il tennista Matteo Berettini, il primo italiano nella storia a giocare la finale dello Slam inglese, poi persa contro Djokovic. Nella top five ci sono anche Gianluigi Donnarumma e i Måneskin.

GOOGLE TRENDS NEL MONDO

Tra le ricerche relative a gennaio 2021, vediamo schizzare in alto il termine "muffole" legato all'episodio di Bernie Sanders seduto all’Inauguration Day. Boom di ricerche anche per "anima gemella" e la vicenda della ginnasta Simone Biles, che ha rinunciato alle olimpiadi dichiarando di avere un problema psicologico. La storia ha di conseguenza spinto gli utenti a ricercare “Come mantenere la salute mentale”, un tema sul quale per la prima volta si è aperto un approfondito dibattito.





