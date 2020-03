CURIOSITÀ Grande ritorno dei giochi da tavolo Il coronavirus resuscita i "board game"

Grande ritorno dei giochi da tavolo.

In questi giorni di stop forzato da qualsiasi attività sono molte le famiglie che riscoprono i cari vecchi "giochi da tavolo", o per meglio dire, come si chiamavano una volta "giochi di società". Ed ecco che si ritorna a sentire parlare di partite con tutta la famiglia sopra ai più svariati tabelloni con mille e più missioni da portare a termine, edifici da erigere, stati da invadere e via dicendo. Sono cambiati molto anche loro, i vecchi ma sempre validi giochi si sono dati una rinfrescata sposando magari serie televisive o saghe di successo, ripresentandosi così con grafiche e vesti nuove. Il pensiero corre al "Monopoli" forse un classico tra i classici, ma alle nuove generazioni si sono ripresentati anche titoli come "L'Allegro Chirurgo", "Taboo" "Trivial Pursuit" e "Risiko" il gioco di guerra più famoso.





Questi titoli hanno sicuramente dato del filo da torcere ai giochi da tavolo di nuova concezione, che presentano partite più lunghe, dinamiche decisamente più articolate e dove a farla da padroni se non sono cavalieri erranti in cerca di gloria, sono creature dell'oltretomba in cerca più semplicemente di cibo e quello siamo noi giocatori. La complessità dei nuovi board game è anche data dal fatto che durante la partita si devono compiere azioni proiettate principalmente a fare crescere il personaggio sotto molti aspetti, come forza, intelligenza. potenziamento del personaggio stesso e delle armi che possiede. Il tutto si svolge su tabelloni a forma variabile e mai uguale e dove la storia può cambiare a seguito di un tiro di dado o di una decisione presa in questo o in quel senso. Abbiamo detto che il gioco più famoso ha cambiato aspetto sposando ogni volta personaggi o saghe diverse , ma altri giochi hanno seguito il suo esempio.



Risiko è uno di quelli uscendo via,via con vesti e protagonisti nuovi. Una volta addirittura ci ha fatto rivivere con il sorriso il tempo delle " Sturmtruppen", per poi farci tornare sul "Trono di Spade" o ai tempi di "Roma". Alcuni anni or sono venne messa sul mercato una versione particolare, sempre su Roma ma dei giorni nostri, il titolo era "Rosiko" una sorta di guerra tra Tor Vergata e i Parioli, tutto questo mentre dall’Eur le truppe partiranno verso Trieste Salario, questa è la versione di Risiko basata sulla cartina di Roma, che ha fatto divertire i romani e non solo. Le regole non cambiano, cambia l’ambientazione. Anche le carte sono in tema con un Alberto Sordi nelle vesti del vigile e di Marco Aurelio.





























