NEW PLAY Grande ritorno per Sia Un nuovo progetto discografico in programma per il 2024 ed ora un nuovo singolo, Gimme Love, ad anticiparne l'uscita

Sono trascorsi ben otto anni dal suo ultimo album, ma ora Sia si prepara a tornare in grande stile.

Il nuovo progetto discografico, “RESONABLE WOMAN”, vedrà la luce ad Aprile del prossimo anno, ma nel frattempo l'artista ci regala un primo potente singolo, “ Gimme Love”.

Di recente, in un'intervista, aveva raccontato di uno spaccato della sua vita non proprio felice e di come il divorzio dal suo ex marito l'avesse tenuta a letto per tre anni. Poi la rinascita e l'incontro di un nuovo amore capace di rimettere insieme i pezzi.

Sarà forse anche per questo che il nuovo singolo parla di speranza e nello specifico di quella di vivere un amore sano ed una connessione emotiva reale, reciproca e profonda. Cosa che dopo tanto peregrinare fra storie sbagliate, tutti si augurano di trovare.

Il pezzo, in perfetto stile Sia, non smentisce l' incredibile talento vocale e musicale dell'artista che, con oltre 50 miliardi di stream audio a livello globale, è sicuramente fra le cantanti pop più ascoltate ed apprezzate al mondo.









