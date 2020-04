Grandi concerti in streaming: "One World: Together At Home"

Si tratta dell’evento più grosso dell’epoca del Covid-19, un concerto virtuale in diretta mondiale per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in particolare del fondo per le iniziative di contrasto alla pandemia chiamato Solidarity Response Fund.

Organizzato da Lady Gaga in collaborazione con l’associazione di attivisti Global Citizen, questa speciale maratona musicale, ha visto coinvolte durante lo scorso weekend numerose star mondiali: The Rolling Stones, Elton John, Lizzo, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Alanis Morissette, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Idris Elba, John Legend, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Stevie Wonder, Taylor Swift, Shawn Mendes, Camila Cabello, Céline Dion, Jennifer Lopez, Sam Smith. Per l’Italia Zucchero e Andrea Bocelli.

Ecco il video di alcune delle più belle esibizioni:

The Rolling Stones, You Can’t Always Get What You Want

Zucchero, Everybody's Gotta Learn Sometime

Lady Gaga, Céline Dion, John Legend, Andrea Bocelli e Lang Lang, The Prayer

Elton John, I’m Still Standing

Lady Gaga, Smile

Paul McCartney, Lady Madonna

Stevie Wonder, Lean On Me/Love’s In Need of Love Today

Camila Cabello & Shawn Mendez, What a Wonderful World