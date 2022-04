Green Heroes atleti dal cuore "verde"

Mettere in luce questo gruppo di atleti che lavorano per il pianeta e per mantenerlo in salute. Ci ha pensato un libro scritto dall'attore Alessandro Gassman. Da sempre impegnato in iniziative legate alla salvaguardia del pianeta, si intitola:” Io e i #Green Heroes perché ho deciso di pensare verde”. I Green Heroes sono una squadra di atleti provenienti da cinque discipline sportive differenti, ma soprattutto, sono i nostri supercampioni al servizio dell’ambiente. Un team capace di convivere, rispettare e fare squadra con gli elementi naturali per aiutare i brand a sviluppare le proprie strategie di comunicazione e responsabilità sociale, (come indicato sul sito ufficiale).









I Green Heroes sono pronti per diventare Ambassador del brand, creare i progetti più disparati e coprire le varie necessità di aziende e brand, dalla comunicazione tradizionale, passando per l’influencer marketing, fino ad arrivare a progetti per le scuole; possono portare a termine qualsiasi progetto studiato ad Hoc per il brand, inoltre ogni progetto sarà carbon free, le emissioni di CO2 prodotte dal progetto saranno infatti compensate tramite la piantumazione di alberi nella Green Heroes Forest. Ogni progetto dei Green Heroes è “carbon free” perché viene compensato tramite la piantumazione di alberi in diversi luoghi del mondo. Ogni luogo piantumato prende il nome di Green Heroes Forest. La prima Green Heroes Forest si trova in Guatemala dove contribuisce alla sopravvivenza di famiglie di contadini. Se volete dare un'occhiata al sito: Greenheroes.it