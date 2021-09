Green Pass anche per il sesso a pagamento

Un famoso adagio recitava: "il sesso non vuole pensieri" e un sondaggio condotto tra i clienti di un sito che si occupa di recensioni di escort in Europa, lo ha di fatto confermato. Indagando tra i comportamenti di abituali clienti del sesso a pagamento in relazione alla pandemia, è emerso che la nuova tendenza sia: "non v’è piacere laddove non c'è sicurezza". Sarebbe quindi questo il nuovo diktat del sesso a pagamento in tempo di pandemia. E pare non si tratti soltanto della sicurezza che prevenga le malattie a trasmissione sessuale, ma anche di quella che garantisce rapporti sicuri in termini di contagio da coronavirus.

I dati raccolti narrano che i clienti non vogliono rinunciare agli incontri, ma lo fanno in piena sicurezza cercando il più possibile di proteggersi. Da qui molte escort hanno iniziato a segnalare sui loro profili....professionali, il possesso del Green Pass o l’avvenuta vaccinazione per rassicurare i propri clienti. Veniamo al questionario a cui hanno sottoposto i clienti del sito: Cosa ti fa sentire sicuro adesso, durante un incontro con una escort? La risposta più diffusa è: Fare il vaccino con il 31%, seguita da, leggere prima informazioni di altri (come le recensioni dei ristoranti) con il 29% e....udite udite: frequentare solo escort vaccinate, che mette sul piatto un bel 20%.

Seguono indossare la mascherina al 7%, fare indossare la mascherina durante gli..... incontri 3%. Scendendo nello specifico del rapporto.....di lavoro, si evince la preferenza che va verso posizioni più sicure e siamo al 9%, rendendo gli incontri più protetti. Il 44% dei partecipanti al sondaggio avrebbe dichiarato che pone meno attenzione al prezzo delle prestazioni in favore della qualità. Inoltre, il 30% chiede in ogni caso alla escort il Green Pass o se è vaccinata, il 29% lo chiede solo se non la conosce, mentre il 42% dichiara che anche le escort chiedono il Green Pass al cliente.

Come il famoso slogan di una pubblicità...."No vaccino?.....No Party!"