NEW PLAY Gridiamo "Louder" con Dotan Un nuovo singolo per l'artista che ha fatto della musica un mezzo per raccontare la sua il suo percorso evolutivo

Gridiamo "Louder" con Dotan.

Nato a Gerusalemme, a solo un anno Dotan si trasferisce in Olanda, ad Amsterdam, terra che ha quindi dato i natali a quello che è invece il suo percorso musicale.

L’album di debutto 7 Layers è stato un viaggio personale che ha fotografato la storia di un giovane che lottava per scoprire se stesso.

Il punto di svolta è arrivato invece con Numb nel 2019, un inno al superamento del buio, la celebrazione di chi ha saputo guardarsi dentro e affrontare i suoi mostri per poi trovare la sua strada.

Strada che con questo nuovo singolo, Louder, sembra voler diventare di ispirazione a quella di altri.

“Nella vita molti ti diranno di stare zitto o di essere diverso, soprattutto nel clima attuale. E all’improvviso è scattato qualcosa dentro me. È quando le persone ti dicono di essere meno di qualcosa o di abbassare i toni che bisogna essere più forti. “Ho scritto Louder nel 2022 su un divano a Los Angeles ed è venuta fuori come una canzone di protesta felice e universale”

Dotan sarà dal vivo in Italia il 14 aprile al Biko di Milano. Il suo Acoustic Tour 2024 è già sold out in tutte le tappe europee.











