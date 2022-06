Guarda chi si rivede: Tom & Jerry

La location scelta è un albergo superlusso sito in New York. Tom & Jerry tornano e lo fanno in grande stile, scegliendo un luogo dove prima di loro sono stati ospitati: «quattro presidenti, tre Papi, due re una regina... e Drake». Per loro diventa "il terreno di gioco" nel nuovo film di Tim Story, mix di live action e un’animazione 3d che rende omaggio allo stile dei personaggi notoriamente da sempre in 2d. Con loro nel cast ci saranno anche degli attori ...diciamo.... "in carne e ossa". Come ad esempio: "Chloe Grace Moretz, Michael Pena, Colin Jost" poi "Rob Delaney, Pallavi Sharda e Ken Jeong". La versione italiana sarà arricchita dal cameo in voce di Luca Laurenti, mentre il suo socio televisivo di sempre "Paolo Bonolis" sarà in presenza.









Per i due ottuagenari Tom & Jerry,Tim Story,ovviamente mantiene il pieno rispetto, non solo del ritmo, ma delle personalità dei due "nemiciamici". Saranno riproposte molte delle loro gag classiche, che li hanno resi irresistibili per tante generazioni di piccoli fans come le loro cadute, gli inseguimenti senza tralasciare i piani minuziosamente studiati e destinati a finire male. Anche i momenti riflessivi di Tom con la sua versione angelo e diavolo che lo consigliano. insomma un classico che comunque non toglie l'attenzione dal contemporaneo. ovviamente di "cartoni animati" nella pellicola solo loro e i loro colleghi di disavventura come: il viziatissimo e pasticcione Bulldog Spike, l’elitaria gattina Toots, pronta a scatti e reazioni da ninja e i due elefanti Cecil e Malcolm e una banda di gatti metropolitani.