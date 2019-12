Guardare il seno femminile prolunga la vita degli uomini

Il seno delle donne, croce e delizia del mondo maschile dopo la ricerca di alcuni medici-scienziati assume un ulteriore punto di vista. Questa scoperta, o presunta tale, pubblicata anche sul "England Journal of Medicine" gli uomini che hanno una fissazione speciale per il seno delle donne potrebbero prolungare la loro vita fino a cinque anni". E secondo la dott.ssa Karen Weatherby, gerontologa e leader della ricerca, bastano pochi minuti al giorno, infatti basta guardare il..."fascino" della donna per soli 10 minuti che equivarrebbe a ben 30 minuti di esercizi aerobici.

Niente male vero? E non è tutto, si aggiunga infatti che i tre medici di ben 3 ospedali di Francoforte sono arrivati a queste conclusioni dopo aver monitorato e studiato la salute di 200 pazienti maschi. A metà di questi è stato imposto di guardare le donne e all'altra metà non è stato consentito. Bene è emerso che quei pazienti che osservavano attentamente il seno delle donne avevano meno problemi di malattia coronarica.

Ma come tutte le storie a lieto fine c'è un risvolto oscuro che la rende più attraente perché non si capisce se è vera o è frutto di una fantastica fantasia, in questa il punto dolente è sebbene sia stato indicato che lo studio è stato pubblicato nel prestigioso New England Journal of Medicine, questo giornale non è stato in grado di verificare la verità di questo fatto o l'esistenza del Dr. Karen Weatherby......bene,ma non benissimo!!!