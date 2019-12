CURIOSITÀ Guardare il seno femminile prolunga la vita degli uomini Lo sostengono un gruppo di medici di tre ospedali di Francoforte

Guardare il seno femminile prolunga la vita degli uomini.

Il seno delle donne, croce e delizia del mondo maschile dopo la ricerca di alcuni medici-scienziati assume un ulteriore punto di vista. Questa scoperta, o presunta tale, pubblicata anche sul "England Journal of Medicine" gli uomini che hanno una fissazione speciale per il seno delle donne potrebbero prolungare la loro vita fino a cinque anni". E secondo la dott.ssa Karen Weatherby, gerontologa e leader della ricerca, bastano pochi minuti al giorno, infatti basta guardare il..."fascino" della donna per soli 10 minuti che equivarrebbe a ben 30 minuti di esercizi aerobici.

Niente male vero? E non è tutto, si aggiunga infatti che i tre medici di ben 3 ospedali di Francoforte sono arrivati a queste conclusioni dopo aver monitorato e studiato la salute di 200 pazienti maschi. A metà di questi è stato imposto di guardare le donne e all'altra metà non è stato consentito. Bene è emerso che quei pazienti che osservavano attentamente il seno delle donne avevano meno problemi di malattia coronarica.

Ma come tutte le storie a lieto fine c'è un risvolto oscuro che la rende più attraente perché non si capisce se è vera o è frutto di una fantastica fantasia, in questa il punto dolente è sebbene sia stato indicato che lo studio è stato pubblicato nel prestigioso New England Journal of Medicine, questo giornale non è stato in grado di verificare la verità di questo fatto o l'esistenza del Dr. Karen Weatherby......bene,ma non benissimo!!!

















I più letti della settimana: