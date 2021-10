CURIOSITÀ Guardare la Tv in coppia fa litigare Il curioso sta non nel "cosa", ma nel "come guardarla"

Si sa i motivi per litigare quando si fa parte di una coppia sono tanti e sempre tutti dietro l’angolo. Chi risponde al cellulare durante la visione di un film in televisione, chi chatta magari ridendo forte durante la visione, oppure chi mette in pausa mentre va in bagno, senza chiedere e chi si addormenta. Poi chi lo commenta a voce alta dando fastidio....e peggio di tutti, chi spoilera il finale!!! Se poi ci aggiungete l'anno di pandemia il tutto si complica in maniera esponenziale. Nella tv moderna ci sono più opzioni di quelle offerte dalla tv "tradizionale", del tipo: uno dei due vuole vedere lo stesso film, ma...... in lingua originale in streaming e con i sottotitoli!

Gli o le, serve per fare un po’ di pratica con la lingua. Ma alla sua dolce metà piacerebbe solo rilassarsi guardando il film e non fare ulteriori sforzi. Oppure: sfrutta il momento di vicinanza per parlare durante la visione del film, mentre il partner preferisce il silenzio. Ora se pensate che l'Italia è il paese che ha inventato il doppiaggio dei film evitando così il doppio sforzo di seguire immagini e dialoghi la cosa è resa ancor più gravosa. Poi, nel caso di un film commedia, i sottotitoli diventano ancora più sgraditi in quanto per motivi di tempistica vanno sempre ad anticipare la battuta che sta per arrivare accompagnata dalle immagini.

I sottotitoli poi inducono alla sonnolenza, se il film non è particolarmente vivace può capitare che uno dei due si metta a ....russare di gusto durante la programmazione togliendo il gusto e devastando l'atmosfera creata dal film stesso. Ultimo, ma non per importanza, la scelta del volume che non accontenta mai i due cuori davanti alla tv. A chi piace alto per ricreare l'effetto "cinema" , mentre all'altro piace basso per non disturbare il vicinato.

Insomma il programma non è bello se non è litigarello.....possiamo dire!





