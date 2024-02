CURIOSITÀ Guardiano del faro cercasi Allettante offerta per un faro sul mare di Wadden, la struttura non è più funzionante dal 1969

Guardiano del faro cercasi.

L'offerta è di tremila euro al mese per fare da guardia a un faro che non è piu in funzione. Decisamente allettante la proposta del comune di Wangerooge, isola tedesca nel Mare dei Wadden.

L'unico requisito essenziale richiesto è quello di non soffrire di vertigini. La conoscenza delle maree e della navigazione è un plus apprezzato ma non necessario.

Per accettare il lavoro bisogna però essere fisicamente idonei: per arrivare in cima alla struttura infatti, alta 39 metri, serve salire 161 gradini.

Il faro non è più un funzione ormai dal 1969. Dal 1972 viene utilizzato come punto di osservazione ed è diventato un'attrazione turistica, anche grazie al museo del piano terra e a una delle attività preferite dei visitatori, lo scambio dei voti nuziali nell'ex sala del guardiano.

I compiti del sorvegliante comprendono quindi la vendita dei biglietti e dei souvenir, il controllo degli ingressi e la manutenzione delle aree verdi.

La struttura poi è attualmente chiusa per restauro, ma anche una volta terminati i lavori ci sarà sempre qualche sistemazione da fare.

Non a caso il comune ha specificato che "l'artigianato qualificato sarebbe un vantaggio". Lo stipendio è quello stabilito dal contratto collettivo di servizio pubblico fino al gruppo salariale 5, che oscilla tra i 2.929 euro e i 3.570 euro al mese.



