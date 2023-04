Dopo il successo di “Mollami Pt. 2”, Gué è già pronto a regalarci un nuovo brano tratto anch'esso dal suo ottavo e ultimo album.

"Madreperla", questo il titolo del disco prodotto insieme a Bassi Maestro, contiene moltissimi riferimenti a successi del passato di grande valore, ma poco mainstream.

In "Mollami", si trattava di “Here comes the Hotstepper”, titletrack dell'omonimo album del 1995 di Ini Kamoeze.









Per il singolo appena uscito, “Mi hai capito o no?”, definita dagli addetti ai lavori “una vera chicca per intenditori”, la scelta è ricaduta su un pezzo di Ron considerato un cult da tutti gli amanti della musica anni '80, a sua volta cover di “I can’t go for that” di Hall & Oates.

L'intero album, primo in classica fin dal week end d'esordio e già certificato platino, sarà protagonista del tour estivo di Gué, insieme ai più grandi successi della sua carriera.

Il tour partirà da Torino il 9 Luglio, per poi procedere verso l' Ippodromo di San Siro, a Milano. Oltre un mese di concerti che toccheranno i principali festival e le principali città d'Italia..."Mi hai capito o no?".