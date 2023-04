NEW PLAY Gué e un nuovo singolo di "Madreperla" "Mi hai capito o no?" attinge dalla discografia di Ron degli anni '80 ed è già stato decretato uno dei brani più belli dell'ultimo album dell'artista

Gué e un nuovo singolo di "Madreperla".

Dopo il successo di “Mollami Pt. 2”, Gué è già pronto a regalarci un nuovo brano tratto anch'esso dal suo ottavo e ultimo album.

"Madreperla", questo il titolo del disco prodotto insieme a Bassi Maestro, contiene moltissimi riferimenti a successi del passato di grande valore, ma poco mainstream.

In "Mollami", si trattava di “Here comes the Hotstepper”, titletrack dell'omonimo album del 1995 di Ini Kamoeze.

[Banner_Google_ADS]



Per il singolo appena uscito, “Mi hai capito o no?”, definita dagli addetti ai lavori “una vera chicca per intenditori”, la scelta è ricaduta su un pezzo di Ron considerato un cult da tutti gli amanti della musica anni '80, a sua volta cover di “I can’t go for that” di Hall & Oates.

L'intero album, primo in classica fin dal week end d'esordio e già certificato platino, sarà protagonista del tour estivo di Gué, insieme ai più grandi successi della sua carriera.

Il tour partirà da Torino il 9 Luglio, per poi procedere verso l' Ippodromo di San Siro, a Milano. Oltre un mese di concerti che toccheranno i principali festival e le principali città d'Italia..."Mi hai capito o no?".













I più letti della settimana: