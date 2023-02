MUSICA Gué Pequeno: "Mollami Pt.2" Guarda il video!

Gué Pequeno: "Mollami Pt.2".

Mollami Pt.2 è la traccia di Guè Pequeno che accompagna l’uscita dell’album “Madreperla” e che puoi ascoltare su Radio San Marino! Si tratta di un chiaro omaggio ad uno dei brani dance più famosi al mondo "Heres Comes the Hotstepper" di Ini Kamoze e che l'artista ha reinterpretato a suo stile.

Era già evidente in canzoni come "Note Killer" o "P.E.S" la sua passione per i sound giamaicani e questa volta racconta ed elenca tutte quelle cose dalle quali vuole prendere le distanze:

“Mollami se pensi che sei famosa, ma non è uguale, Mo-mo-mollami, se poi mi parli solo di soldi...Voglio una tipa che mi flasha (Mollami)...La tua canzone non mi interessa (Mollami) Scrivi “Miami” ma sei di Brescia (Mollami)”...

Per l'estate prossima intanto ci saranno una serie di live a cui si stanno aggiungendo nuove date a quella di Milano prevista il 10 luglio all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Infatti il rapper fa sapere attraverso il suo account Instagram che il "Guè Live 2023" oltre ad interessare le arene estive e i festival in tutta italia, toccherà anche Rimini, Torino, L'Aquila, Ferrara, Roma, Mondello e Olbia.

