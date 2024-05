MUSICA Guesch Patti: "Etienne" "Pezzi da Collection"

Il successo internazionale di Guesch Patti arriva come solista nel 1987 con Étienne, disco d'oro in Francia. Oltre un milione e mezzo le copie vendute del brano che conquisterà i vertici delle classifiche in molti paesi europei. Ne abbiamo parlato su Radio San Marino, ascolta il reloaded!

Guesh Patti - Ethienne





