CURIOSITÀ Guida al turismo sostenibile Pubblicata la classifica delle destinazioni del turismo sostenibile da Lonely Planet per il 2024

Guida al turismo sostenibile.

Il turismo sostenibile è uno dei segmenti che sta acquisendo maggior interesse da parte dei viaggiatori di tutto il mondo e Lonely Planet la "bibbia" di chi viaggia non si è fatta trovare impreparata.

Quali sono le destinazioni più sostenibili del mondo? Nel corso degli anni, il viaggio concettualmente è profondamente cambiato: se una volta viaggiare rappresentava una semplice fuga dalla routine, una pausa dalla quotidianità, oggi, ha assunto un ruolo molto più profondo e significativo.

In un mondo in cui le risorse sono al limite e l’ambiente è costantemente minacciato, il modo in cui viaggiamo, e, soprattutto, il luogo che scegliamo come destinazione, può fare una differenza importante. Non si tratta solo di vedere luoghi nuovi, ma di capire e rispettare la cultura, la storia e l’ecosistema di quelle destinazioni. In questo contesto, alcune mete si sono distinte per il loro impegno verso il turismo sostenibile, guadagnandosi un posto d’onore nella classifica di Lonely Planet del 2024.

Dal cuore pulsante dell’America del Sud all’intimo splendore del Giappone, questi luoghi non solo offrono esperienze indimenticabili, ma anche lezioni preziose su come possiamo vivere e viaggiare in armonia con il nostro pianeta.

Ecco di seguito la classifica delle 10 località più green del mondo per il 2024 stilata all’interno dei Lonley Planet Best in Travel 2024- Ecuador, Sud America - Spagna, Europa - Patagonia, Argentina & Cile - Groenlandia, Europa - Galles, Europa - Caminho Português de Santiago, Portogallo - Palau, Australia & Pacifico - Hokkaidō, Giappone - Baltic Trails, Paesi Baltici - Sudafrica, Africa



