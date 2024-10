Guida alle migliori pizzerie 2025

Mangiare una buona pizza è uno dei piaceri irrinunciabili della vita, ma non è sempre facile trovare un prodotto di alta qualità. Che si tratti di ingredienti non all’altezza o cotture sbagliate, il rischio di rimanere delusi è dietro l’angolo.

Fortunatamente, il Gambero Rosso ci viene in aiuto per guidarci nella scelta e garantirci un’esperienza gastronomica di eccellenza. I locali migliori in cui mangiare della buona pizza sono racchiusi nella nuova guida Pizzerie d’Italia 2025, giunta ormai al suo dodicesima edizione.

Negli anni, il mondo delle pizzerie ha fatto passi da gigante, migliorando in termini di qualità, investimenti e varietà di format. Nonostante l’aumento dei prezzi, la pizza rimane un cibo popolare, che non perde la sua autenticità e riesce a trasformarsi in alcuni casi in un’esperienza di alta cucina.

La guida Pizzerie d’Italia 2025 premia i locali migliori con Tre Spicchi e Tre Rotelle, riconoscimenti massimi assegnati alle pizzerie che raggiungono un punteggio di eccellenza. In questa edizione, 96 pizzerie al piatto hanno ottenuto i Tre Spicchi e 16 pizzerie al taglio o da asporto le Tre Rotelle.

Un’altra novità di rilievo è la “Stella”, riconoscimento assegnato dal 2023 alle pizzerie che si sono aggiudicate Tre Spicchi o Tre Rotelle per almeno 10 anni consecutivi. Quest’anno, 27 locali si sono guadagnati questo prestigioso titolo, confermando il loro contributo al successo della pizza italiana nel mondo.