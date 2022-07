CURIOSITÀ Guida per 120 km solo per restituire a Neuer il suo portafogli E il portierone del Bayer di Monaco e della nazionale lo ringrazia donandogli una sua maglia

Guida per 120 km solo per restituire a Neuer il suo portafogli.

Quando di professione fai il tassista ti può capitare di portare un passeggero che appartiene al mondo della politica, o dello spettacolo o addirittura dello sport. Come il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, che si è reso protagonista di un episodio che sta facendo discutere e non poco i tifosi in Germania. Il portiere della nazionale di calcio Teutonica è salito sul taxi assieme ad un amico, arrivati a destinazione i due scendono e il taxi fa rientro verso il luogo di partenza. Ad un tratto i tassista si accorge che su sedile posteriore c'è un portafogli che risulterà, poi, appartenere proprio a Manuel Neuer .

Invertita di nuovo la rotta il tassista ha guidato per 120 chilometri per restituirlo visto che conteneva, oltre a 800 euro in contanti, anche documenti e carte di credito del portiere della compagine bavarese. In cuor suo sperando che l'onestà venisse apprezzata e adeguatamente ricompensata dal campione di calcio, con una congrua gratifica. Ma al suo arrivo e dopo aver riconsegnato il portafogli si è visto ricompensare con una maglia di gioco del portiere tedesco.

Un gesto che il tassista, furioso, ha definito una fastidiosa presa in giro!





















