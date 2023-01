Guidare sulla neve... ma come si fa? Qualche consiglio per diventare provetti (quasi) guidatori anche con il temuto manto bianco

Guidare sulla neve... ma come si fa?.

Quando i fiocchi fioccano, a volte in modo massivo, ed è necessario mettersi al volante, non ci interessa più il paesaggio meraviglioso e sale invece la preoccupazione, che a volte si trasforma in panico. Si può però affrontare la situazione con un'auto attrezzata, una buona preparazione di base e... mooolta calma.

Prima di tutto valutate se è davvero necessario uscire in auto. Evitate di farlo se possibile (e così tagliamo la testa al toro!) Ma, in caso contrario partiamo dall'auto: gomme termiche o quattrostagioni? Nel primo caso la tenuta sul manto stradale è decisamente maggiore rispetto alle four season, con le quali siete in regola con il Codice della strada ma non garantiscono le stesse prestazioni degli pneumatici invernali.

Quindi? Perchè non usare le care vecchie catene, che possono essere montate/smontate in pochi minuti. Magari armatevi di uno dei tanti tutorial on line e allenatevi a farlo in anticipo, come consigliano gli amici del gruppo Segnalazioni viabilità San Marino su Facebook.

Una volta sistemati comodamente sul sedile è prioritario un atteggiamento dolce al volante: no! alle manovre brusche, lo sterzo va usato con dolcezza, così come le marce, perchè il famoso "seconda terza/terza seconda e non toccare il freno" è sempre il mantra di chi guida sulla neve.

Altro argomento topic: la partenza in salita. Se l'auto slitta provate a partire con la seconda marcia inserita accelerando lentamente ma costantemente. Dovrebbe funzionare. In discesa invece usate il freno motore, scordatevi di avere il pedale del freno, per rallentare scalate una marcia. E se proprio dovete usare il freno, fatelo dolcemente e quando le ruote sono dritte.

Il tema distanza di sicurezza è altresì importante, meglio stare lontani dalle altre auto, perchè lo spazio di frenata è maggiore, l'aderenza scarsa ed il rischio di tamponamento è alto.

















I più letti della settimana: