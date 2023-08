Vincitrice di tre Grammy Award, la 53enne Gwen Stefani, una vera icona del pop, è tornata con un singolo estivo dal titolo True Babe. La nuova canzone è prodotta da Jack & Cole, duo svedese di dj e producers, e dal rocker californiano KThrash. L'ex front woman dei No doubt, ha al suo attivo 5 album con 60 milioni di copie vendute, grazie a successi come Don't speak, Rich girl e What are you waiting for.

Originaria del sud della California, ma con ascendenze italiane, ha recentemente pubblicato un video su IG dedicato ai suoi inossidabili fans, che quest'anno l'hanno potuta seguire nel tour che ha toccato oltre agli States anche l'Europa.

A breve tornerà a ricoprire il ruolo di vocal coach nella versione USA di The voice, insieme a John Legend, Niall Horan (ex One Direction) e Reba Mc Intire (la regina del country). Proprio durante The voice, nel 2014 ha conosciuto il marito, il cantante Blake Shelton, sposato due anni fa.

Guarda il lyric video ufficiale