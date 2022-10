Gweneth Lee la "super amante" con 1000 uomini nel C.V.

All'anagrafe Gweneth Lee, ma per tutti è diventata la "super amante" che ha come missione: consolare gli uomini sposati con mogli noiose. La cosa certa di questa donna è che sicuramente non suscita simpatia nelle altre donne, né saprà mai che sapore ha la solidarietà femminile, ma a lei sta bene così. Perché al pari del disprezzo delle pari sesso è alle stelle l'apprezzamento dei mariti, in particolare quello di chi tradisce con una certa frequenza la propria moglie.









Gweneth, 50 anni molto ben portati, di fatto è un'amante seriale, visto che si vanta di essere andata a letto con oltre 1000 uomini sposati. Con l'arrivo dell'inverno poi gli uomini tradiscono di più, per cui è un buon momento per iniziare le relazioni segrete. Avrebbe dichiarato la Lee. E alla domanda più intima, perché gli uomini vanno con lei ha candidamente risposto : "ma perché gli uomini trovano le loro mogli noiose". La passione per quelli sposati da parte di Gweneth deriverebbe dal fatto che notano tutti i suoi cambiamenti, e per questo sono i migliori. Ma essere sposati non basta come condizione per attirare la bella cinquantenne nel suo personalissimo album compaiono infatti produttori cinematografici, quelli che operano nel campo dell'alta finanza e bio hacker.





Insomma persone facoltose, ricchi, intellettuali e mondani che la coprono di regali costosi. Non ultimi un auto e un quadro di Dalì, cose da lei molto apprezzate. L'uomo sposato, secondo la teoria di Gweneth, sa mentire meglio e le relazioni con uno di loro funzionano perché sanno raccontare alle mogli di essere fuori per lavoro o impegnati in una: noiosa riunione con i responsabili... A chi le chiede se avendo una coscienza, senta anche un minimo di senso di colpa, lei risponde: "non ne ho perché la moglie non lo sa e la responsabilità di tradire è dell’uomo visto che io sono una donna libera". In passato Gweneth è anche stata sposata, ma, proprio per questo non vuole più un’altra relazione a lungo termine.

Lo fa perché non vuole tradire i suoi amanti? Ai posteri l'ardua sentenza!