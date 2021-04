La nuova avventura dello chef Andrea Berton, Friulano di nascita ha iniziato la carriera con Gualtiero Marchesi in via Bonvesin de la Riva. La sua creatura si chiama come l'elemento che la contiene "H2O" ed è davvero suggestiva. La location è caratterizzata da ampie vetrate con vista, spettacolare, sulla barriera corallina e arredi firmati, creati appositamente come ad esmpio i tavoli sospesi in ceramica dipinta a mano. Il partnership con il resort You & Me by Cocoon si trova nell’atollo di Raa alle Maldive è un ristorante esclusivo completamente sott'acqua.













Presenta ai clienti un menu studiato appositamente che conterrà le suggestive emozione che la cucina italiana sa donare, abbinate a piatti di ispirazione internazionale . Non mancheranno poi le nuove creazioni ispirate ovviamente al contesto subacqueo in cui " si immerge" è il caso di dire, il ristorante. Visibile e palpabile la doddisfazione sul volto di Andrea Berton, che aggiunge: « entusiasta per la collaborazione con You & Me by Cocoon, ma non solo, anche per l'altissimo livello di qualità che il resort offre, da quello gastronomico a quello esperienziale, poi per la natura unica del Ristorante, uno dei pochissimi ristoranti underwater al mondo, l'unico nell'atollo di Raa».