CURIOSITÀ Ha 30 anni e qualche capello grigio che se non scompare perde il lavoro Costretta dal suo capo, al lavoro deve tingersi i capelli pena il licenziamento per insoburdinazione

Sta diventando una moda, già da un pò di tempo, e non dispice affatto, ovvero Il capello grigio femminile che oggi non è necessariamente sinonimo di anzianità. Ci sono molte pesone che in età giovanile già hanno una chioma sale & pepe o bianca addirittura. Portare i capelli grigi, senza tingerli, sta diventando sempre più frequente. Ma non a tutti piace e non tutti sono pronti per accettarlo. Così è successo anche ad una giovane donna che ha affidato il suo disappunto ad un commento su un social da lei frequentato raccontando che il suo capo, sul posto di lavoro, le ha chiesto, o meglio intimato di tingersi i capelli.

Le motivazioni aggiunte dal capo sono state che i capelli grigi su una giovane, 30enne sono non professionali’ e anche poco igienici. La giovane in questione ha i capelli neri e tra le ciocche ne sono spuntate alcune grigie ma anche alcune bianche. Il suo capo non le ha mostrato alcuna empatia, sostenendo che secondo lui non stava facendo il massimo per apparire al meglio dal punto di vista professionale, e che i capelli bianchi non rappresentavano l'azienda come si deve. La rispota data dalla giovane lavoratrice non lasciava spazio a dubbi, sostenendo che lavorando all'interno di un open space insieme ad altre 14 persone alla sua igiene personale ci teneva eccome e che i suoi capelli erano sempre puliti.

Per quanto riguardava l'immagine dell'azienda con i clienti non c'era motivo di preoccupazione in quanto i suoi contatti con la clientela sono di natura esclusivamente telefonica, concludendo con un: "nessuno dei clienti mi ha mai vista in faccia". Ma al capo la cosa non deve essere andata giù più di tanto, tanto è vero che il giorno dopo, ha avvicinato nuovamente l’impiegata e senza troppi giri di parole le ha intimato di tingersi i capelli. L'alternativa era solo una: il licenziamento. La giovane nel suo commento ha ammesso che “Se non accetto, mi farà rapporto per insubordinazione", aggiungendo che stava considerando seriamente di lasciare il lavoro, ma i lettori del suo post l'hanno incoraggiata a non mollare.

