CURIOSITÀ Hai un gemello segreto... che ha il tuo DNA! Sosia non solo nell'aspetto, anche geneticamente. Eppure non parenti.

Forse non conoscete il fotografo canadese François Brunelle, ma sicuramente sapete chi è Rowan Atkinson, cioè Mr. Bean. Il primo da anni gira per il mondo fotografando sosia (che tra loro non si conoscono) e, incredibile! è lui stesso fotocopia dell'attore inglese. Migliaia di fotografie che hanno confermato il pensiero comune che ognuno di noi ha almeno un sosia sul pianeta. Persone provenienti da paesi, addirittura da continenti diversi, praticamente uguali nel volto, nella corporatura. Stessi sorrisi, stesse rughe ed ora è stato scoperto, stesso DNA.

La mostra fotografica itinerante di Brunelle in questi anni ha ispirato anche gli scienziati, così alcuni genetisti spagnoli hanno iniziato uno studio che ha portato a questo sorprendente risultato. Armati di un corposo database e di un sofisticato programma di riconoscimento facciale, hanno scoperto che il punteggio che indica il grado di somiglianza era simile a quello dei gemelli omozigoti.

Sequenze intere di DNA uguali, uno studio che servirà in campo medico, dai trapianti alla medicina legale.

