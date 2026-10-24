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Halloween

Dai borghi attrezzati alle maschere al centro la creatività

di Roberto Bagazzoli
24 ott 2026
Immagine da Pexel
Immagine da Pexel

Halloween non è una festa riservata ai bambini: anche gli adulti possono celebrarla, e anzi, farlo con esperienze insolite, atmosfere misteriose e attività alternative alla classica festa in maschera.

Diverse le idee nel nostro Paese per vivere la ricorrenza all’insegna del brivido, del divertimento e della creatività, con attività, parchi a tema, borghi da scoprire, campi di zucche e cinema, decorazioni e gadgets.

Halloween può essere quindi un’occasione per sperimentare qualcosa di diverso, tra adrenalina, folklore, cinema e creatività. Che si scelga un’esperienza immersiva, una gita in un borgo storico o una serata a tema tra amici, l’importante è uscire dalla routine e vivere la festa in modo originale, senza necessariamente travestirsi: le opzioni sono molteplici!

A Montelupone, nelle Marche, dal 30 ottobre al 1° novembre si svolge l’Halloween Mystery Fest, con La Cantina del Matto, un’escape room ambientata in una cantina settecentesca e ispirata a una storia realmente accaduta.

Sempre a Montelupone sono previsti tour tra leggende e fantasmi, mentre a Paluzza, in Carnia, l’esperienza Anime migranti combina passeggiate notturne nei boschi, racconti popolari e gastronomia tipica.

Per chi ama i parchi, alle Ciminiere di Catania, dal 23 ottobre al 1° novembre, Halloween Park offre case infestate, labirinti, spettacoli e realtà virtuale.

A Milano, il Museum of Senses propone invece una Spooky Quest tra indizi ed esperienze sensoriali. Non mancano da qualche anno i campi di zucche e attività autunnali: luoghi come Shirin, Flover Farm, PuraVida Farm e Tulipania offrono scenografie stagionali, raccolta delle zucche e attività all’aria aperta.

È consigliabile verificare in anticipo date e programmi. E poi…c’è il cinema! A Milano, la Cineteca propone Halloween – La notte delle streghe il 31 ottobre e Grosso guaio a Chinatown il 1° novembre.

A Pordenone, Cinemazero programma invece Scream nella rassegna Cinebrividi. L’alternativa easy è una serata gotica in casa: per chi preferisce restare a casa, bastano decorazioni eleganti nei toni del nero, bordeaux e viola, candele, cocktail a tema e giochi investigativi o murder mystery per creare un’atmosfera coinvolgente.




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