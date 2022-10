Halloween è di seconda mano

Si avvicina il 31 ottobre data i cui si festeggia la notte più spaventosa dell’anno. La notte di Halloween, ammantata da mistero e leggende è da sempre sinonimo in tutto il mondo di creature spaventose, feste dalle atmosfere dark e travestimenti creepy. Una festa che con il passare degli anni è diventata sempre più diffusa, un momento ideale per ritrovarsi con gli amici dopo l'isolamento dovuto alla pandemia.

Passa il tempo ma cambiano anche le abitudini e in un periodo difficile economicamente si guarda al risparmio, oltre divertirsi creando da soli i costumi per i travestimenti, può esserlo acquistarli di seconda mano. Acquistare questo genere di costumi, che vengono utilizzati solamente una volta l’anno, ora è possibile farlo sulle piattaforme dedicate al “second Hand” che rappresentano una valida alternativa per contenere il budget, utilizzare prodotti di qualità e allo stesso tempo promuovere l’economia circolare. Amanti di streghe e stregoni pronti a fare festa il momento giusto è arrivato.