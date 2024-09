"Hangover" è il nuovo singolo di Emma e Baby Gang

Emma torna sulla scena musicale con un nuovo singolo: Hangover, in collaborazione con Baby Gang. Questo brano anticipa l’uscita della seconda parte del progetto Souvenir Extended Edition, previsto per i prossimi mesi. Hangover non è la prima collaborazione di Emma con un artista della scena rap. Infatti nel suo album Souvenir abbiamo già visto la presenza di Lazza nel brano Amore Cane e di Tony Effe nella hit estiva Taxi Sulla Luna. Questa volta, però, la cantante ha scelto di lavorare con Baby Gang, per creare una ballad dalle sonorità fresche e moderne, in linea con il suo percorso artistico recente.



La nuova canzone esplora il tema di un amore giunto al capolinea. Il testo descrive una relazione fatta di alti e bassi, dove la nostalgia si mescola alla consapevolezza che non vi è più alcuna possibilità di recupero. Il sentimento che rimane è quello di un hangover emotivo, ovvero un malessere persistente, causato dalla fine di una storia d’amore intensa. i due artisti avevano già lavorato insieme nella rivisitazione del celebre brano di Fabri Fibra In Italia. Emma sta continuando a sperimentare, mantenendo una forte connessione con le influenze rap e trap, senza mai rinunciare alla sua identità pop.