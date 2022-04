COMPLEANNI Happy Birthday Barbra! Oggi la Streisand compie 80 anni

"Sono arrivata a Hollywood senza aggiustarmi il naso, i denti o il nome. Lo trovo molto gratificante" è una delle sue frasi più citate. Barbra Streisand, la donna che ha vinto davvero di tutto: due Oscar, dieci Grammy, un Lifetime Achievement e un Legend Award, cinque Emmy, un Tony, un American Film Institute, il Kennedy Center Honors, la Medaglia presidenziale della libertà e ben undici Golden Globe. Sul fronte musicale 240 milioni di dischi venduti.

E proprio dalla musica è partita la sua incredibile carriera, nel lontano 1960 quando, allora 18enne, si trasferisce a Manhattan per studiare recitazione. Intanto però si esibisce in un gay bar della grande mela e subito un discografico la nota. Ed è così che solo tre anni dopo, con l'LP The Barbra Streisand Album, vince i primi due Grammy.

Unisce così l'amore per la musica con quello per il teatro ed accetta il ruolo di Fanny Brice, a Broadway, in Funny girl. Un successo incredibile, il musical diventa un film che le fa vincere un Oscar. E così il cinema apre le porte alla Streisand con titoli di grande rispetto: Hellò Dolly, E' nata una stella, Yentl e tantissimi altri, con colonne sonore meravigliose, scritte da grandi autori come Lloyd Webber ed interpretate da Barbra.

Al New York Times ha confessato di aver rinunciato all'amore per la carriera : "Lavoro duro, cuore, cogliere le opportunità" la sua ricetta per arrivare. Sessant'anni di carriera con tanto impegno politico per questa diva che ha sfidato lo star system e che non corrisponde ai canoni classici di Hollywood e che in un'altra intervista ha dichiarato di aver sempre seguito un modello italiano, la grande Silvana Mangano, con il suo volto indimenticabile e non banale.

Sposata dal 1998 con James Brolin, altra star dal mondo del cinema, lo scorso anno ha inciso un ultimo album, Release me 2, e sta scrivendo la sua lunghissima e ricchissima autobiografia. Buon Compleanno Barbra!









