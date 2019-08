Happy birthday Richard Gere!

Alzi la mano chi non ha mai desiderato almeno una volta di essere portata in braccio da un Ufficiale Gentiluomo, di avere un fascinoso pretendente e vederlo scalare la finestra con fiori alla mano per la sua Pretty Woman, o di essere baciata Fino all'ultimo respiro... Se pronunciamo il nome di Richard Gere è così che lo ricordiamo: bello e spavaldo, ironico ed impegnato. Come molti dei suoi personaggi che per anni lo hanno fatto restare in cima alle classifiche degli uomini più sexy del Pianeta.

Oggi a 70 anni (li compie il 31 agosto) Richard è uno splendido signore reso luminoso e sorridente dalla pratica buddista e dalla gioia di diventare papà. A poco più di un anno dalle sue terze nozze, questa volta conAlejandra Silva, 35enne imprenditrice e attivista spagnola impegnata nel sociale e già madre di un bambino, Richard è diventato di nuovo padre all'inizio del 2019. La prima volta era accaduto a 50 anni con l'attrice ed ex moglie Carey Lowell. Dal loro amore durato dal 2000 al 2015 è nato Homer, ma Richard ha cresciuto anche la prima figlia di Carey, Hannah. Mentre dal primo matrimonio con la top model Cindy Crawford, durato dal 1991 al 1995, non sono nati figli. In mezzo ci sono stati vari amori famosi (da Barbra Streisand a Priscilla Presley e Kim Basinger) ma soprattutto l'impegno di Gere per il Tibet e il forte legame con il Dalai Lama, che per sua stessa ammissione gli ha ostacolato la carriera.

Molti produttori infatti, non vogliono investire su un attore che è inviso alla Cina, grande mercato per i film Hollywoodiani. Del resto l'attore è sempre stato impegnato nel sociale con diverse attività di sostegno a cause come la povertà in Tibet, la lotta all'AIDS, il sostegno ai senzatetto e, non ultimo, il soccorso dei migranti nel Mar Mediterraneo con l'impegno in prima persona sulla nave Open Arms bloccata al largo di Lampedusa nell'agosto 2019. Intanto quest'anno lo vedremo protagonista per la prima volta di una serie televisiva, MotherFatherSon, che sarà distribuita internazionalmente dai BBC Studios dopo essere stata trasmessa nel Regno Unito nel mese di marzo.